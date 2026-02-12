Si è parlato di “Efficacia e legalità nella riscossione dei tributi locali” nel corso dell’evento organizzato ANCI Piemonte a Castel Rocchero (AT), a margine del progetto P.I.C.C.O.L.I di ANCI nazionale.

“Per gli enti locali – ha ricordato il coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo – la gestione delle entrate è una sfida cruciale, un tema delicato e centrale per l’equilibrio dei bilanci, che richiede competenze e strumenti adeguati. Come vicepresidente di ANCI Piemonte e coordinatore dei Piccoli Comuni – ha detto ancora Ramella – continuo a credere che fare rete e condividere competenze sia la strada giusta per costruire amministrazioni più solide e territori più forti”.

Nato per offrire formazione e supporto sulle questioni di attualità ed interesse per il sistema degli enti locali, il progetto P.I.C.C.O.L.I. Ha rappresentato un’opportunità straordinaria per sindaci e amministratori locali, impegnati a garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa.

L’amministrazione comunale di Castel Rocchero ha ringraziato lo staff di ANCI Piemonte per l’organizzazione e il supporto fornito. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Matteo Menotti. All’evento hanno partecipato, oltre al vicepresidente Ramella, il task manager del Progetto P.I.C.C.O.L.I. Francesco Minchillo, il direttore di ANCI Piemonte Marco Orlando e il responsabile finanziario dell’associazione Marco Bottero.

