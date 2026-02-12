Non più semplici impianti sportivi, ma veri e propri Hub della salute, centri di aggregazione sociale e presidi fondamentali per la sicurezza acquatica con molta attenzione alla loro sostenibilità.

Con questa visione, ANCI Piemonte e GES.PI. (Associazione Gestori Piscine Piemonte) hanno siglato un importante protocollo d’intesa che mette a disposizione degli oltre 1.000 comunipiemontesi un patrimonio unico di competenze professionali.

Il cuore dell’accordo è l’apertura di un canale diretto tra le amministrazioni locali e il pool di consulenti di GES.PI. L’Associazione mette infatti in campo i propri esperti in ambito tecnico, progettuale, legale, chimico e gestionale per affiancare i Comuni che ospitano impianti natatori o che intendono realizzarne di nuovi.

Il supporto di GES.PI. riguarderà tutte le fasi di vita di un impianto ovvero:

le nuove realizzazioni, con attività di consulenza strategica per la progettazione di impianti moderni ed efficienti;

le ristrutturazioni, attraverso un supporto tecnico per l’efficientamento energetico e il restyling delle strutture esistenti;

gli affidamenti e la gestione degli impianti, con l’erogazione di assistenza nella stesura di bandi e modelli di gestione sostenibili.

L’intesa sottolinea il ruolo sociale e civile della piscina pubblica. Oltre a essere luoghi di sport, gli impianti sono fondamentali per la prevenzione degli annegamenti e rappresentano centri di inclusione sociale per giovani, anziani e famiglie.

“Questo accordo rappresenta un segnale importante di attenzione verso un tema a tutti noi molto caro”, dichiara il presidente di GES.PI, Marco Sublimi. “Vogliamo che ogni Comune piemontese – aggiunge Sublimi – sappia di poter contare sulla nostra esperienza. Mettere a disposizione i nostri consulenti significa garantire che le piscine restino sicure, efficienti e accessibili, valorizzando il loro ruolo di risorsa concreta per la salute pubblica locale. Un grazie personale al presidente Gilardino per aver compreso l’importanza delle piscine per il nostro Piemonte”.

“Si tratta di un protocollo d’intesa che sono sicuro supporterà gli amministratori nella gestione degli impianti, dell’efficientamento energetico e nella consulenza normativa, contribuendo anche all’attivazione di tavoli tecnici e a progetti sperimentali”, dichiara il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino. E aggiunge: “Ringrazio GES.PI. per aver condiviso con noi un’idea, tramutata ora nella concretezza di una collaborazione fattiva. Come ANCI Piemonte siamo sempre a disposizione per promuovere azioni che possano essere utili ai Comuni nelle diverse situazioni amministrative”.

Grazie a questo Protocollo, ANCI Piemonte e GES.PI. si pongono come interlocutori unici per garantire che il “servizio piscina” continui a essereun’eccellenza del territorio piemontese, a beneficio dell’intera comunità