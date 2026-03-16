Appuntamento a Napoli dal 17 al 18 aprile 2026 (Aula Magna – Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio) con la XV Assemblea Anci Giovani, il tradizionale appuntamento annuale dell’Associazione che coinvolge i giovani Sindaci, amministratori e rappresentanti del mondo istituzionale in un momento di dialogo e confronto sui principali temi d’interesse per i Comuni.
I lavori inizieranno nel pomeriggio di venerdì 17 aprile e termineranno sabato 18 Aprile a fine mattinata (ore 14.00 circa). Sul sito dell’Anci sarà reso disponibile il programma nelle prossime settimane.
Ulteriori informazioni organizzative e supporto alle iscrizioni contattare la segreteria organizzativa di Ancicomunicare:
06 68009-275/284/290/385 | mail: eventi@anci.it | www.anci.it – www.ancicomunicare.it
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