La comunicazione istituzionale, i social media e il ruolo dell’Intelligenza Artificiale sono stati i temi dell’incontro ospitato dal Comune di Netro (BI) nell’ambito del progetto “Leader locali del futuro”, l’iniziativa di formazione che vede come capofila la Provincia di Biella e si rivolge principalmente ai giovani e agli amministratori di nuova nomina, con l’obiettivo di offrire loro strumenti concreti per una partecipazione attiva e consapevole alla crescita del territorio.

A fare gli onori di casa sono stati la sindaca Laura Gorni e il presidente della Provincia di Biella e vicepresidente ANCI Piemonte Emanuele Ramella Pralungo. A seguire sono intervenuti gli esperti Alberto Cabodi e Andrea Allocco di Fondazione Dig421, i quali hanno avuto modo di confrontarsi e interagire con una platea particolarmente interessata e partecipe.

Soddisfatto il vicepresidente Ramella Pralungo che ha dichiarato: “Oggi, per raggiungere i cittadini, coinvolgerli e creare con loro un dialogo autentico, i canali tradizionali non bastano più: serve un approccio nuovo, dinamico e diretto. I social network sono strumenti potenti che permettono alle amministrazioni di raccontare cosa fanno, come lo fanno e perché lo fanno. Obiettivo importante, in un mondo che va sempre più veloce, è saper costruire una PA moderna, aperta e vicina alle persone”.

Il progetto biellese fa parte del percorso formativo denominato “AUTONOMIA” e gode del finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, Sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione Welfare della Regione Piemonte. Partner dell’iniziativa sono i Comuni di Biella, Candelo, Donato, Masserano, Mongrando, Netro, Pettinengo, Ronco Biellese, Sala Biellese, Valdengo, Verrone e le associazioni ANCI Piemonte, ANPCI, ALI Piemonte e UNCEM Piemonte. I prossimi due incontri, gli ultimi, sono in programma il 1° luglio (online) e il 17 luglio (nel Comune di Donato).