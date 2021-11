Densa di appuntamenti la seconda giornata della XXXVIII Assemblea annuale di ANCI in corso a Parma. Nelle sessioni della mattina sono state affrontate le missioni previste dal PNRR e di interesse dei Comuni, dalla Digitalizzazione, innovazione e competitività attraverso misure che riguardano cultura e turismo, alla presenza di Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, Luciana Lamorgese, Ministra dell’interno e Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo ed infine in collegamento Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri.

A chiusura della mattinata di lavori Enrico Mentana, Direttore TG La7, ha condotto il dibattito sul ruolo dei sindaci nel nostro con Paese Roberto Gualtieri, neo eletto sindaco di Roma, Beppe Sala, riconfermato nelle scorse elezioni alla guida del Comune di Milano e gli ex sindaci delle stesse città rispettivamente Walter Veltroni per Rome e Gabriele Albertini per Milano.

Durante le sessioni pomeridiane invece, dedicate alla rivoluzione verde, alla transizione ecologica e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile saranno invece presenti sia in collegamento che in presenza Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile e Mariastella Gelmini, Ministra per gli affari regionali e le autonomie.

