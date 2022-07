“FARE Presto” è il titolo della 40^ Assemblea Ordinaria di ANCI Piemonte, che si svolgerà il prossimo 30 settembre dalle ore 10 a Settimo Torinese.

Il claim è accompagnato da 5 tematiche delicate e quanto mai attuali: dalla questione energetica alle sfide ambientali, dalla crescita occupazionale alla valorizzazione delle comunità, passando per il tema delle opportunità in materia di innovazione offerte dai bandi del PNRR.

L’assemblea si svolgerà nei locali della “Biblioteca Archimede” di Settimo, che ospiterà in presenza un centinaio di amministratori locali provenienti da tutta la regione. Per garantire la partecipazione di tutti, l’evento sarà trasmesso in streaming in modalità ancora da definire.