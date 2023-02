C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per partecipare al bando URBACT IV (2021-2027) che prevede la creazione di trenta “Action Planning Network” transnazionali sul tema dello sviluppo urbano sostenibile. Si tratta di reti di città orientate alla creazione di piani d’azione aperti alla partecipazione dei Comuni europei di ogni tipologia e dimensione.

Per illustrare le opportunità del bando, ANCI nazionale – in qualità di punto di contatto del programma URBACT per l’Italia – ha organizzato un Infoday a Torino in collaborazione con ANCI Piemonte e con il supporto di Europe Direct Torino, Vercelli e Cuneo.

All’iniziativa hanno partecipato i vicepresidenti di ANCI Piemonte, Pier Sandro Cassulo e Ignazio Stefano Zanetta. A coordinare il dibattito Simone d’Antonio, esperto ANCI in materia di sviluppo urbano sostenibile.