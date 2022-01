Ancora per un mese, fino al prossimo 10 febbraio, gli studenti delle scuole primarie e quelli delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno continuare a utilizzare i mezzi di trasporto a loro dedicati senza green pass rafforzato. Sui mezzi di trasporto scolastico sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2.

“Il governo e in particolare il ministro Speranza – ha dichiarato il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro – hanno raccolto il nostro appello affinché le famiglie e gli studenti italiani non rimanessero improvvisamente privi di uno strumento dedicato di trasporto da e verso le scuole che è essenziale per molti di loro, soprattutto per quelli che vivono nelle zone più periferiche”.