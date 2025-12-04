“Accesso agli atti, trasparenza e privacy negli appalti pubblici” è il titolo del webinar che si terrà venerdì 19 dicembre, dalle ore 9:30 alle 12:30.

L’evento fa parte di AcquistiPA, il ciclo di formazione continua sugli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della PA promosso dalla Città metropolitana di Torino in collaborazione con ANCI Piemonte.

Il diritto di accesso agli atti rappresenta oggi una vera e propria conquista nel panorama giuridico nazionale ed europeo. Al tempo stesso, la legge tutela il diritto alla riservatezza e prevede misure volte a ponderare i due interessi. Centrale, in quest’ottica, il tema del bilanciamento tra diritto di accesso, obblighi di pubblicazione e tutela dei dati personali, che sarà affrontato nel webinar del 19 dicembre attraverso l’analisi di casi pratici e di soluzioni operative.

Interverranno Carla Gatti, dirigente del settore Comunicazione, rapporti con i cittadini e territorio della Città metropolitana di Torino e l’avvocato Pietro Calorio del Foro di Torino.

Per partecipare occorre registrarsi gratuitamente. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.