L’Italia, come tanti altri Paesi, si trova al centro di quella che viene definita la “rivoluzione” del 5G e della banda ultralarga in fibra ottica. Un tema ancora più importante a seguito dell’emergenza coronavirus, che ha posto ognuno di noi di fronte al problema della dipendenza dalla continua disponibilità di rete per il traffico dati e voce.

La sperimentazione della nuova tecnologia di connessione mobile sollecita da un lato particolari capacità di visione sulle incredibili opportunità di sviluppo industriale e sociale e dall’altro la necessità di fare chiarezza sui potenziali effetti per la salute pubblica e sui conseguenti comprensibili timori dei cittadini.

Da qui la necessità di fare chiarezza sulle opportunità strategiche offerte dal 5G per il lavoro e per la vita quotidiana attraverso un webinar dal titolo“5G: il presente e il futuro tra fake news, pregiudizi e visione innovativa” che si terrà il 1° luglio dalle ore 10 alle 12, in collaborazione con Ferpi e con l’Ordine dei Giornalisti

L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma “Formazione Connessa” di Ferpi, realizzata in collaborazione con l’Eco della Stampa

ANCI Piemonte è partner dell’iniziativa assieme ad Assotelecomunicazioni di Confindustria, ANFoV (Associazione per la Convergenza nei Servizi di Comunicazione) e Uncem (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani).

L’evento è fruibile cliccando QUI