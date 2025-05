PUBLICA – Scuola ANCI per giovani amministratori Under 35 – annuncia l’apertura delle candidature per il Seminario Tematico Residenziale “CIVITAS FUTURA: formare nuove competenze per una governance multilivello” che si terrà a Pescina il 26,27 e 28 giugno 2025.

Il seminario è rivolto a Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica al momento della presentazione della domanda e che abbiano un’età massima di 35 anni. Il numero massimo di posti disponibili è pari a 40 unità. Il suo obiettivo è quello di fornire competenze pratiche per affrontare le sfide della governance moderna.

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito FORM sui siti di Anci e PUBLICA entro le ore 10.00 di lunedì 9 giugno 2025

PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori sosterrà direttamente i costi di alloggio per le notti del 26 e del 27 giugno 2025 per i giovani amministratori selezionati – presso una struttura alberghiera – in sistemazione doppia -che verrà indicata agli ammessi oltre che i costi per le cene di giovedì e venerdì e il pranzo del venerdì.

Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la città di Pescina.

Per maggiori informazioni si prega di scrivere a scuolagiovaniamministratori@anci.it