Ha preso ali via dalle sedi delle Province di Novara e Verbania il ciclo di incontri di presentazione di “Europa Piemonte Sviluppo”, il progetto promosso da ANCI Piemonte e IUSE (Istituto Universitario di Studi Europei), con il supporto della Consulta europea del Consiglio Regionale del Piemonte.

Il percorso, iniziato mercoledì 27 ottobre, si articolerà in una serie di incontri volti a fornire competenze e strumenti ad amministratori e funzionari dei Comuni piemontesi, con lo scopo di favorire l’attrazione dei fondi europei da parte dei territori e di incentivare lo sviluppo delle attività di europrogettazione negli enti locali.

In previsione dell’uscita di nuovi bandi, IUSE e ANCI proseguono l’attività già avviata negli scorsi anni, come sottolineato dal Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi: “Si tratta di un percorso ambizioso, che sposa l’obiettivo di raccogliere le necessità degli enti locali piemontesi, stimolando l’emersione di iniziative bottom up e fornendo supporto alla loro concretizzazione in proposte progettuali competitive e sostenibili. Come IUSE crediamo nell’importanza centrale della formazione e del capacity-building in materia di progetti europei. I nostri territori possono davvero trovare una nuova spinta nella propria crescita a partire da uno sguardo diverso nei confronti degli strumenti che l’Europa ci mette a disposizione.”

Pier Sandro Cassulo, vicepresidente ANCI Piemonte con delega ai progetti europei, ricorda che: “ANCI Piemonte sta investendo molto nella formazione dei propri associati. Accrescere le competenze delle PA locale è per noi fondamentale. L’opportunità di fare squadra con lo IUSE ci permette di incrementare il supporto ai Comuni e, soprattutto, di affiancarli concretamente nella predisposizione dei progetti”.

Dopo gli incontri di Novara e Verbania, due nuovi appuntamenti sono in programma a Vercelli e Biella il prossimo 5 novembre.