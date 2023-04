È online il “bando regionale non competitivo per l’attuazione della Misura 1.7.2. del PNRR: costituzione di reti locali di facilitazione digitale” rivolto a Città capoluogo di provincia, agli Enti gestori socio-assistenziali, alle Strategie urbane d’area, alle Aree interne, alle Green communities ed alle ulteriori aggregazioni di comuni (soggetti sub attuatori).

L’obiettivo generale della Misura 1.7.2. del PNRR “Reti di facilitazione digitale” riguarda l’accrescimento delle competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere i diritti di cittadinanza digitale attiva e per incentivare l’uso dei servizi online dii privati e Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Con la Determinazione n. 178 del 14 aprile 2023, il Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane ha approvato il bando che è finalizzato alla costituzione di reti locali di facilitazione digitale in cui erogare servizi a vantaggio della cittadinanza relativi a: formazione/assistenza personalizzata individuale, formazione online, formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona.

La dotazione complessiva del bando è pari a 8.247.616,00 euro. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata.