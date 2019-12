È online l’avviso pubblico per il progetto Sport di tutti (edizione young) rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. L’avviso contiene tutti i dettagli e i requisiti per partecipare al bando, con allegata la lista delle ASD/SSD aderenti e le relative discipline sportive.

Per iscrivere i ragazzi, le famiglie interessate dovranno presentare domanda entro le ore 16 di giovedì 16 gennaio 2020.

Per favorire la più ampia partecipazione e facilitare le famiglie nell’iscrizione al progetto, sono state previste due modalità di presentazione del modulo di adesione:

1. modalità online, sul sito www.sportditutti.it, o direttamente accedendo al portale http://area.sportditutti.it.

2. modalità cartacea, consegnando il modulo presso le società sportive prescelte, consultando l’elenco delle ASD/SSD aderenti.

“Sport di tutti“ è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani anche per i più giovani, supportando economicamente le famiglie in difficoltà. I giovani e giovanissimi che prenderanno parte al progetto avranno la possibilità unica di praticare gratuitamente attività sportiva pomeridiana, per 2 ore alla settimana, scegliendo tra molteplici discipline sportive.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sportiditutti.it.