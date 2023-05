È stato presentato nelle scorse ore, alla Camera dei Deputati, il bando “Sport Missione Comune 2023” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), in collaborazione con l’ANCI.

La misura, introdotta dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e presentata dal vicepresidente vicario di ANCI nazionale e sindaco di Valdengo (BI), on. Roberto Pella, dalla Presidente ICS, Antonella Baldino, dal Segretario Generale di ANCI, Veronica Nicotra e dal Direttore Generale di ICS Lodovico Mazzolin, è finalizzata a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva anche connessi al PNRR.

Da oggi, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno presentare le istanze per usufruire dei contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS a fronte degli stanziamenti dedicati nella legge di bilancio 2023.

Grazie a questi contributi, ICS mette a disposizione oltre 100 milioni di euro per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023 con totale abbattimento degli interessi, consentendo agli Enti Territoriali di risparmiare circa 30 milioni del costo del finanziamento.

Le risorse di “Sport Missione Comune 2023” possono essere utilizzate dagli Enti Territoriali per finanziare la realizzazione di progetti, definitivi o esecutivi, o di fattibilità tecnico economica. Il bando, inoltre, finanzia i lavori di costruzione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole. La misura è valida anche per le piste ciclabili. Il bando è a sportello e privilegia gli interventi relativi alle istanze presentate entro il 30 settembre 2023 e alcune categorie di interventi considerate prioritarie (es. efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, interventi antisismici).

Il Bando 2023 è un’ulteriore tappa di un percorso virtuoso avviato da ICS e ANCI 8 anni fa, che ha consentito di erogare circa 1 miliardo di euro di finanziamenti a tasso zero per la realizzazione di 2.900 progetti di infrastruttura sportive in tutta Italia.

A QUESTO LINK la documentazione relativa al bando, compreso il portale per presentare le istanze di contributo.