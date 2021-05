Ha preso il via ufficialmente a Borgomanero, in provincia di Novara, il master universitario in Diritto e Management degli Enti Locali, patrocinato da ANCI Piemonte e destinato ai dipendenti della PA locale. Il master è il preludio dei corsi di Mediazione Linguistica della Scuola Superiore “Carolina Albasio”, che inizieranno nel mese di settembre.

Il professor Antonio Colombo, magnifico rettore dell’istituto universitario, nel discorso inaugurale ha voluto sottolineare come “l’attività di ricerca svolta dalla scuola “Carolina Albasio” è fondamentale per aiutare le aziende italiane a vincere le sfide del mercato” aggiungendo che “Borgomanero sarà un centro di ricerca tra i primi venti in Europa”.

Il sindaco Sergio Bossi, dopo aver ringraziato il professor Colombo, ha rimarcato l’importanza “dell’università sul territorio di Borgomanero” evidenziando la necessità di “competenze e conoscenze avanzate, in una realtà nella quale l’innovazione tecnologica gioca un ruolo determinante”. I

Infine il vicesindaco Ignazio Stefano Zanetta, vicepresidente di ANCI Piemonte, ha sottolineato il contribuito dell’ANCI nella realizzazione del master e ha quindi ringraziato il segretario generale del Comune Michele Crescentini, il direttore di ANCI Piemonte Marco Orlando e il rettore della Scuola Superiore “Carolina Albasio” Antonio Colombo.