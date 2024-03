Il PNRR è una grande opportunità per il Paese ma la sua attuazione non è immune da criticità e da rischi che vanno analizzati attentamente al fine di prevenire pericolosi fenomeni distorsivi.

È il concetto ribadito con forza, lo scorso 15 marzo, in occasione del primo incontro del ciclo formativo “Legalità, valore per il territorio”, organizzato da Città metropolitana di Torino, ANCI Piemonte e Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Al centro del seminario la disciplina del whistleblowing e i doveri di comportamento dei dipendenti pubblici ( GUARDA LE VIDEOINTERVISTE ).

Composta da cinque eventi formativi in presenza, l’iniziativa è riservata ad amministratori, segretari comunali, dirigenti e dipendenti della Città metropolitana di Torino e dei Comuni che fanno parte del territorio metropolitano.

Il prossimo appuntamento si svolgerà il 5 aprile e sarà dedicato al tema del conflitto di interessi, alle situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei dipendenti pubblici, al dovere di segnalazione e di astensione.

Venerdì 12 aprile sarà invece la volta della misurazione e valutazione della performance individuale.

Gli incontri si terranno dalle ore 9 alle 14 e avranno come docenti Alessandro Gasbarri e Michele Solla, esperti in prevenzione della corruzione, trasparenza e diritto di accesso. Altri due eventi formativi saranno organizzati in autunno. Il corso è gratuito e si svolge in presenza nella sede della Città Metropolitana, in Corso Inghilterra 7 a Torino (Sala Auditorium – II piano).

Per iscriverti agli eventi CLICCA QUI.