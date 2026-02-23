Nella sala polivalente della biblioteca civica di Castelletto sopra Ticino è stato presentato ufficialmente il progetto P.A.S.S.I.

Acronimo di Percorsi Attivi di Sostenibilità, Sport e Inclusione, l’iniziativa vede capofila il Comune di Castelletto e si rivolge ai giovani tra i 15 e i 34 anni dell’area compresa tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Il progetto vanta un’ampia partnership composta da una trentina di realtà del territorio tra cui i Comuni di Stresa, Masera, Crodo, Baceno, Montecrestese, Romagnano Sesia, Piedimulera, Valle Cannobina e Villadossola. A rafforzare il partenariato le associazioni di rappresentanza degli enti locali piemontesi, tra cui l’ANCI, presente al kick-off meeting con i vicepresidenti Massimo Stilo (sindaco di Castelletto) e Stefano Costa.

Il progetto, sostenuto da Regione Piemonte e Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nasce da una analisi dei bisogni giovanili sul territorio, in primo luogo legati alle necessità occupazionali.

P.A.S.S.I. intende offrire occasioni di socialità, iniziative di formazione, momenti di engagement, attività outdoor ed eventi connessi all’identità locale, affinché i giovani possano sentire il territorio come un luogo in cui investire energie e futuro. Testimonial del progetto la nota showgirl Justine Mattera, intervenuta nel corso dell’evento di lancio.

