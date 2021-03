Dagli interventi per le famiglie più fragili e per i disabili alle misure per gli anziani e per promuovere le pari opportunità. E poi, le iniziative che riguardano l’accoglienza, l’inclusione sociale e il welfare community.

Come comunicano le amministrazioni locali ai propri cittadini i servizi attivi, i progetti e le misure in campo nei diversi settori di intervento? Quali sono i canali di comunicazione che usano?

Tutti i Comuni possono partecipare alla campagna social #TiComunico per raccontare le proprie iniziative nel campo della comunicazione (istituzionale e sui social media) inviando alla mail campagnesocial@anci.it una breve descrizione dell’iniziativa (venti righe al massimo) e 3/4 foto ad alta risoluzione (1080×1080 pixel) che saranno pubblicate sui profili Instagram e Facebook dell’Anci. Nella mail è possibile indicare anche i propri account social e i link di riferimento delle iniziative segnalate.

Tutti materiali vanno inviati entro il prossimo 23 aprile. ANCI nazionale selezionerà i progetti e le foto che saranno pubblicati sui canali social dell’associazione.