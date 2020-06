La nuova collana “I quaderni di Ancicomunicare” nasce per organizzare in maniera sistematica gli autorevoli contributi raccolti durante gli eventi e le iniziative messe in campo dalla società di comunicazione inhouse di Anci. I testi diventano così disponibili per la consultazione.

Il primo numero della collana è dedicato al webinar organizzato da Anci, Ifel e Ancicomunicare “La salute nelle città al tempo del Coronavirus” del 5 maggio scorso.

Vai al quaderno e consulta gli abstract dei relatori.