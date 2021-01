Sono aperte le pre-immatricolazioni alla VI edizione del Master universitario di II livello in STRATEGIE PER L’EFFICIENZA, L’INTEGRITÀ E L’INNOVAZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI – SEIIC (scadenza: 12 febbraio 2021 – ore 15) organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino e diretto dal professor Roberto Cavallo Perin, ordinario di Diritto Amministrativo.

L’obiettivo del master è quello di formare professionalità con competenze giuridiche, economiche e tecniche, necessarie per operare in rete e seguire l’intero ciclo degli appalti pubblici delle centrali di committenza (e soggetti aggregatori), e delle amministrazioni aggiudicatrici più innovative, analizzando anche i correlati profili di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Le pre-immatricolazioni dovranno essere effettuate on line secondo quanto indicato sul portale di Ateneo al link http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/ammissione-master-e-corsi-di-perfezionamento.

Si ricorda che le pre-immatricolazioni NON vincolano alla successiva iscrizione (che potrà essere valutata anche in base alle opzioni disponibili) ma sono necessarie per partecipare alle prove selettive. A tal proposito si segnala che, come per le precedenti edizioni, è stata presentata domanda per l’ottenimento di borse di studio INPS e SNA (in attesa di conferma). Si ricorda inoltre la possibilità di attivare Convenzioni con enti pubblici per la partecipazione dei dipendenti, a tariffe agevolate, anche per specifici moduli.