“A nome dei sindaci piemontesi e dell’intero direttivo dell’associazione che rappresento, esprimo cordoglio e vicinanza nei confronti del popolo marchigiano per la tragedia che ha colpito drammaticamente la provincia di Pesaro e Urbino e quella di Ancona. Purtroppo, le trasformazioni meteoclimatiche degli ultimi anni stanno creando sempre più disastri ed emergenze. Si tratta di una questione prioritaria per l’agenda politica nazionale e regionale”. Lo afferma il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, a margine delle notizie che continuano ad arrivare dal centro Italia.

Sull’argomento è intervenuto nelle scorse ore anche il presidente dell’ANCI nazionale, Antonio Decaro. “È una vera tragedia, le immagini che arrivano dalle Marche sono terribili – ha detto Decaro -. Provo angoscia per il numero delle vittime, per il destino delle persone che risultano disperse e per la condizione di chi in pochi minuti ha perso tutto. Siamo vicini ai sindaci dei comuni colpiti e alle loro comunità, occorre fare il massimo sforzo perché i soccorsi siano rapidi ed efficaci, e perché da subito siano disponibili mezzi e risorse per sostenere la ripresa di quei territori. L’ANCI sarà anche questa volta a fianco dei nostri colleghi sindaci, con tutto il contributo possibile”.

La cronaca e i commenti dei sindaci