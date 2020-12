In Gazzetta Ufficiale (n. 288 del 19 novembre 2020) è disponibile il bando per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto per l’anno 2018, così come previsto dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicativo disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo www.minambiente.it.

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, sara? possibile integrare la registrazione con la documentazione tecnica.

Il decreto è consultabile a questo A QUESTO LINK.