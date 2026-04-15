È online il vademecum redatto da ANCI nazionale in occasione delle elezioni amministrative del prossimo mese di maggio. La guida si rivolge alle amministrazioni coinvolte nel prossimo appuntamento elettorale che, come previsto dal decreto 25 febbraio 2026 del ministro dell’Interno, si terrà nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno prossimi.

Il vademecum offre un quadro definito dei compiti e delle procedure da seguire per la presentazione delle liste elettorali, nonché delle modalità di elezione del sindaco e del Consiglio comunale, ponendo particolare attenzione alle normative vigenti in materia di comunicazione istituzionale e di trasparenza elettorale. Come sempre, il vademecum delinea un calendario dettagliato degli adempimenti da rispettare, con specifiche date e scadenze, al fine di garantire una gestione efficace e organizzata delle attività pre e post elettorali.