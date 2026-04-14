Lo scorso 26 marzo si è svolto il webinar di presentazione del bando regionale “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici, strutture e impianti pubblici destinati ad attivita’ sportive”.
Sul sito della Regione Piemonte sono disponibili la videoregistrazione e le slide che illustrano contenuti e modalità di accesso alla misura (CLICCA QUI). Il bando promuove investimenti per la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti e climalteranti degli edifici destinati ad attività sportive non professionali.
Con l’occasione si ricorda che, sul sito del GSE, è stata pubblicata una news riguardante la riapertura del portale Conto Termico 3.0. Detta riapertura proroga i termini per l’invio delle istanze. Ulteriori informazioni saranno comunicate nel corso dei prossimi giorni anche tramite specifiche FAQ.