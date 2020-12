Con un comunicato stampa del 7 dicembre 2020, l’ANAC ha prorogato al 31 marzo 2020 i termini per l’adozione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT.

ANAC ha inoltre reso noto che, nella giornata dell’11 dicembre 2020, provvederà a pubblicare lo schema per la redazione annuale del RPCT, confermando quindi anche per quest’anno l’uso facoltativo della piattaforma online per l’acquisizione dei Piani Anticorruzione.