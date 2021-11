Da lunedì 15 novembre è attivo il servizio che consente di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Grazie al servizio, i cittadini iscritti all’anagrafe possono scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto (o per un componente della propria famiglia), senza obbligo di recarsi allo sportello:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

I certificati sono totalmente gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo) e possono essere rilasciati anche in forma “contestuale” (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico documento).

A questi primi certificati se ne potranno aggiungere altri e, nei prossimi mesi, saranno implementati ulteriori servizi, tra cui le procedure per effettuare il cambio di residenza.

Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare il sistema mostra l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

VAI SU ANAGRAFE NAZIONALE