Il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, ha scritto al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per chiedere un incontro urgente a margine dell’incontro della Cabina di Regia sul PNRR dello scorso 27 luglio, che ha stabilito la riprogrammazione delle misure PNRR, escludendone alcune di fondamentale importanza per i Comuni e le Città metropolitane. Si tratta, in particolare, dei programmi riguardanti la Rigenerazione urbana, i Piani urbani integrati e le Piccole e Medie opere, che rientrano tra le competenze del ministero dell’Interno per un ammontare complessivo di oltre 13 miliardi di euro.

“Le preoccupazioni dei sindaci – scrive Decaro – riguardano la scelta in sé e le possibili conseguenze in termini di continuità degli interventi finanziati che sono in pieno svolgimento, nonché le implicazioni derivanti dalla fuoriuscita di questi Programmi dal PNRR. Ritengo, pertanto, urgente conoscere le azioni che Lei intende mettere in campo o che ha già attivato per garantire continuità e certezze, alla luce delle obbligazioni ed impegni già assunti giuridicamente nei confronti di terzi, dai Comuni e dalle Città metropolitane. A tal fine Le chiedo un incontro urgente”, conclude Decaro nella missiva