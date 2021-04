È online il bando ANCI per la creazione di una rete nazionale di trasferimento nell’ambito del programma europeo URBACT.

L’iniziativa, accessibile fino alle ore 12 del prossimo 4 maggio, ha l’obiettivo di selezionare dai 5 ai 7 Comuni italiani, che non abbiano partecipato ai network di URBACT III, interessati a trasferire la buona pratica sviluppata dal Comune di Mantova nell’ambito del Transfer Network URBACT C-Change.

La presentazione del bando si svolgerà con Info day online il 16 aprile alle 10:30 (programma).

Basata sull’esperienza di Manchester, che per prima in Europa ha mobilitato i settori dell’arte e della cultura per fare educazione diffusa alla sostenibilità, la buona pratica sviluppata da Mantova ha favorito la partecipazione di tutti gli attori del mondo culturale e delle arti per rendere festival ed eventi più sostenibili, rendendoli al contempo veicolo di promozione delle tematiche ambientali e fattore di crescita per l’intera comunità locale.

ANCI, che coordinerà i lavori del network in qualità di Punto Nazionale URBACT, guiderà le città che parteciperanno alla rete nazionale di trasferimento nelle attività che si svolgeranno a partire da giugno 2021 fino a dicembre 2022. I Comuni selezionati parteciperanno a visite-studio nelle città coinvolte e ad una serie di webinar che consentiranno di condividere con altri Comuni italiani tematiche e conoscenze emerse nell’ambito del processo di trasferimento. A livello locale, i Comuni selezionati saranno chiamati ad avviare un processo partecipativo diffuso attraverso la creazione di un URBACT Local Group composto dagli attori del territorio coinvolti sui temi di progetto, e progetteranno azioni-pilota da realizzare sul territorio per mettere in pratica gli elementi principali emersi dall’esperienza di Mantova.

Il progetto sarà condotto da ANCI in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili e la Regione Molise, che rappresentano l’Italia nel comitato di monitoraggio europeo del programma coordinano autorità centrali e regionali presenti nel Comitato Nazionale del programma URBACT. L’obiettivo è quello di dare massima visibilità al bando per la selezione dei Comuni partecipanti alla rete e alle successive azioni di progetto, che mostreranno l’impatto positivo della collaborazione tra Comuni a livello nazionale per la replica di soluzioni e buone pratiche di valore europeo.

Per partecipare al bando, è necessario compilare la manifestazione di interesse, disponibile sul link Tally in questa pagina, e inviare via PEC all’indirizzo ufficiostudi@pec.anci.it la lettera di supporto firmata dal sindaco/legale rappresentante del Comune.

Per presentare nel dettaglio il bando ai Comuni interessati, ANCI ha organizzato un Infoday nazionale il prossimo 16 aprile alla ore 10:30, nel corso del quale sarà anche raccontata più in dettaglio l’esperienza condotta da Mantova, al centro della rete italiana, e quanto realizzato da altri Comuni italiani coinvolti nelle reti di trasferimento europee del programma URBACT.

Per partecipare al webinar occorre inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica npti@anci.it, indicando il nome del Comune e del funzionario/amministratore partecipante.