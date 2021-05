Pubblichiamo la lettera che ANCI e UPI hanno inviato alla ministra Luciana Lamorgese e alla viceministra Laura Castelli.

Nella missiva, le associazioni sollecitano un costante confronto in Conferenza Stato-Città per affrontare le problematiche degli enti locali in difficoltà finanziarie strutturali e per affrontare tempestivamente gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 che, in assenza di una norma attuativa, rischia di ampliare il fenomeno dei dissesti e dei “predissesti”.

Gli interventi che Anci e Upi ritengono possibili ed urgenti sono riassunti in un apposito allegato.