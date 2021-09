“Ringrazio anzitutto per le proposte operative forniteci dall’ANCI. Siamo a buon punto nel dare risposte e soluzioni efficaci ad alcune di esse come, ad esempio, la questione abitativa per i giovani che cercano alloggi. Stiamo lavorando, inoltre, al Servizio civile universale da declinare sul fronte del digitale e della transizione ecologica”.

Ha esordito con queste parole il Ministro per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, intervenendo all’XI Assemblea programmatica di ANCI Giovani che si è aperta oggi a Roma, In particolare, il Ministro ha ricordato come azione concreta i 35 mln stanziati per il disagio giovanile, richiesta pervenuta dai territori e dalle città.

“I ragazzi – ha aggiunto Dadone – ci chiedono spazi per riappropriarsi delle città, per superare il disagio del distanziamento sociale vissuto durante la pandemia e avviare nuova progettualità, sia culturale che imprenditoriale. A tal fine stiamo lavorando anche a un programma per gli inattivi, fornendo loro informazione e opportunità concrete di lavoro. Il PNRR è una grande sfida per tutti noi, soprattutto per i ragazzi. Ecco perché occorre un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni nelle decisioni politiche, per far sì che i ragazzi siano autentici protagonisti della ripresa, non soltanto a parole. Quanto all’empowerment femminile, per promuovere maggiore occupazione abbiamo introdotto una clausola del 30% di assunzioni di donne nel PNRR. Non trascuriamo neppure – ha proseguito Dadone – il tema della domanda e dell’offerta sul mercato del lavoro, cogliendo soprattutto le esigenze del territorio per unire giovani, imprese e università. Abbiamo un must a questo proposito: dare una formazione di base ai giovani per sviluppare la capacità d’impresa. Di conseguenza – ha concluso il Ministro – le politiche giovanili devono essere programmate sul lungo corso, coltivando una visione di prospettiva e non frammentate di anno in anno, dunque di corto respiro”.