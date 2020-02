ANCI Piemonte e ANCI Liguria hanno partecipato alla cerimonia di apertura della presidenza francese di EUSALP (EU Strategy for the Alpine region) che si è svolta a Lione, in Francia, dopo l’anno di presidenza italiana. Le due ANCI regionali hanno preso parte all’evento in rappresentanza delle ANCI e delle UPI regionali dell’arco alpino. Presenti, per il Piemonte, il vicepresidente Pier Sandro Cassulo e il direttore dell’associazione, Marco Orlando.

Nel corso de 2019 (anno di presidenza italiana a cura di Regione Lombardia), le ANCI e le UPI delle regioni alpine avevano siglato la nascita del Network EUSALP che comprende ANCI Piemonte, ANCI Lombardia, Unione Province Lombarde, ANCI e UPI Veneto, ANCI Friuli Venezia Giulia, Celva (Valle d’Aosta), Consorzio dei Comuni Trentini e Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

Il Network, coordinato da ANCI Liguria, incarna le esigenze del mondo delle autonomie locali dell’arco alpino.

La presenza e il confronto dei componenti del Network italiano con gli attori principali della Strategia è la chiave di volta per portare la voce dei territori al centro del processo decisionale e garantire soluzioni concrete per rispondere ad istanze fondamentali del territorio, come ad esempio arginare il dissesto idrogeologico e affrontare il cambiamento climatico e le sue implicazioni.

Condividere una politica della montagna ed individuare soluzioni sostenibili ed efficaci avrà una ricaduta tangibile in termini di finanziamenti ed azioni per la prossima programmazione 2021-2027.

Ecco, in sintesi, gli obiettivi della strategia EUSALP:

sviluppare il turismo sostenibile e destagionalizzato

promuovere il consumo dei prodotti locali di montagna su una filiera corta

sviluppare la mobilità ed i trasporti sostenibili

educare i giovani alla montagna e consentire loro di partecipare attivamente allo sviluppo sostenibile della regione

accelerare la transizione energetica della regione alpina

preservare la biodiversità e prevenire i rischi naturali

Tutte le info al sito: https://www.alpine-region.eu/