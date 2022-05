ANCI Piemonte partecipa alla “FTTH Conference 2022” al via oggi a Vienna. Si tratta di un’opportunità di incontro unica, a livello mondiale, sul tema della banda ultralarga.

All’evento, in programma dal 23 al 25 maggio, partecipano oltre 3.500 persone provenienti da oltre 1.000 aziende e da più di 100 nazioni.

Nell’ambito della giornata inaugurale, è previsto l’intervento del vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, che prenderà la parola nell’ambito del workshop “Deploying fibers in historical towns: technical experiences and regulatory implications”, in programma oggi pomeriggio alle ore 14:30. L’intervento consentirà di fare il punto sullo stato di attuazione del piano banda ultralarga in Italia, con particolare riguardo agli aspetti tecnici e normativi.

L’iniziativa è organizzata da FTTH Council Europe, associazione che riunisce oltre 150 aziende del settore e che promuove lo sviluppo delle reti in fibra in Europa.

Maggiori informazioni sono disponibili QUI.