Riprendono nel 2023 gli appuntamenti con “ANCI Piemonte Incontra”, l’iniziativa che offre supporto e risposte concrete su temi di stretta attualità per il sistema degli Enti locali.

L’iniziativa si prepara a fare tappa ad Alpignano, in provincia di Torino, dove si parlerà tra l’altro delle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2023. Relatore d’eccezione Marco D’Acri, Responsabile finanziario dei comuni di Beinasco e Orbassano.

Gli incontri rappresentano un importante momento di informazione, discussione e confronto con gli amministratori del territorio.

Appuntamento dunque venerdì 3 febbraio, dalle ore 17 alle 19, nel Salone Cruto di Via Matteotti 2. Per tutti i partecipanti sarà possibile posteggiare il proprio veicolo nei pressi del luogo dell’incontro: l’ingresso al parcheggio si trova in Via Matteotti 4 (GOOGLE MAPS).

Il programma dell’evento prevede il saluto del sindaco Steven Giuseppe Palmieri, l’intervento del vicepresidente vicario di ANCI Piemonte Emanuele Ramella Pralungo e quello del vicepresidente dell’associazione Vincenzo Camarda.

Per iscriversi è necessario mandare una mail con la propria conferma di partecipazione all’indirizzo corsi@anci.piemonte.it.