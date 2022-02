ANCI Piemonte al fianco di “Just the Woman I Am – JTWIA“, l’iniziativa organizzata dal CUS (Centro Universitario Sportivo) di Torino, in collaborazione con Università e Politecnico, che dal 2014 raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro, attraverso una corsa/camminata di 5km ed una serie di iniziative collaterali.

La nona edizione della “Just the Woman I Am” si svolgerà il prossimo 6 marzo, sia in modalità virtual (scegliendo in autonomia il proprio percorso di 5 km tra le ore 7 e le 20) sia in presenza (con partenza alle ore 16 da Piazza San Carlo, a Torino).

In particolare, da questa edizione ANCI Piemonte guiderà la call to action per il progetto #JTWIAONTHEROAD. La volontà è quella di coinvolgere i Comuni piemontesi nella realizzazione di percorsi di sensibilizzazione dedicati a “Just The Woman I Am”, come avvenuto ad esempio a Buttigliera Alta (TO), primo Comune ad aver inaugurato il percorso ciclo-pedonale di JTWIA.

Un modo per sensibilizzare e coinvolgere le persone, non solo in occasione dell’evento ma tutto l’anno, su tematiche quali il sostegno alla ricerca universitaria sul cancro, la promozione della parità di genere, dell’inclusione, dei corretti stili di vita e della prevenzione.

Per entrare nella rete JTWIA ON THE ROAD, ogni Comune dovrà semplicemente accreditare il proprio percorso inviando una mail a info@jtwia.org.

Oltre che dall’ANCI Piemonte, l’evento è patrocinato da MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), CONI, CIP, INPS, CUSI, Rete RUS – Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile e da numerose istituzioni.