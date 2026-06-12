Bloccare subito l’iter di adozione del DPCM sulla nuova classificazione dei Comuni montani per evitare un impatto economico e sociale negativo sui territori che rischiano l’esclusione. È la richiesta avanzata dai vertici dell’ANCI nazionale in occasione della Conferenza Unificata sull’Informativa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.
Pur ringraziando il Ministro per l’informativa fornita (vedi allegato) che chiarisce molti dubbi e aspetti ad oggi incerti, l’ANCI si fa portavoce del profondo stato di allarme e delle forti preoccupazioni rappresentate dai sindaci dei territori che la nuova classificazione taglierebbe fuori dalla definizione di “Comune montano”.
Per questo motivo, l’ANCI chiede formalmente al Ministro di valutare una sospensione immediata dell’iter attuativo del DPCM e di proseguire con l’erogazione delle risorse ai Comuni del vecchio elenco, integrandolo eventualmente con i nuovi Comuni.