Estendere l’utilizzo dell’interfaccia web Anac anche agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5mila euro, in considerazione delle difficoltà operanti ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) quanto chiede il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, in una lettera inviata al presidente dell’Anac Giuseppe Busia, in vista dell’imminente scadenza dell’obbligo di utilizzo delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale.

Nicotra ricorda come siano sempre più numerose che le richieste in tal senso che arrivano dai territori, sottolineando che una proroga consentirebbe ai Comuni, di procedere in modo spedito sui micro-affidamenti che rappresentano, specie per i piccoli Comuni, la maggior parte degli acquisti.