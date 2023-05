La Regione Piemonte ha approvato, nelle scorse ore, il calendario scolastico 2023/24.

Il nuovo scolastico inizierà ufficialmente lunedì 11 settembre 2023 e terminerà l’8 giugno 2024 (il 28 giugno per le scuole dell’infanzia).

Il calendario approvato dalla Giunta regionale comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 174 dove si resta in classe fino al venerdì, con eventuale riduzione di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono.

In considerazione del servizio svolto le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.

Novità assoluta è l’introduzione della “clausola di flessibilità”: se fosse necessario sospendere l’attività didattica a causa dell’esecuzione di interventi di edilizia scolastica legati al PNRR, potrebbero essere previste eventuali anticipazioni sulla data di inizio delle lezioni, a condizione che eventuali modifiche siano preventivamente concordate tra istituzioni scolastiche ed enti locali competenti per l’organizzazione dei servizi complementari come trasporti e mensa.

Definiti, inoltre, i periodi di chiusura:

– sabato 9 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata;

– dal 23 dicembre al 7 gennaio, per le vacanze di Natale;

– dal 10 al 13 febbraio, per le vacanze di Carnevale;

– dal 28 marzo al 2 aprile, per le vacanze di Pasqua;

– venerdì 26 e sabato 27 aprile.