In riferimento alle misure PNRR per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito – con Avviso Pubblico dello scorso 10 maggio – ha reso noto sul proprio sito che il termine per l’aggiudicazione dei lavori fissato al 31 maggio 2023 è stato prorogato al prossimo 20 giugno.

L’avviso riporta il nuovo cronoprogramma da rispettare e il Ministero con appositi addendum che saranno resi disponibili sulla piattaforma di stipula degli accordi di concessione provvederà all’aggiornamento degli accordi di concessione già sottoscritti. Nelle more dell’aggiornamento si devono tenere in considerazione esclusivamente le tempistiche come riportate nel suddetto avviso pubblico.