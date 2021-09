Sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle 14, è convocata la XXXIX Assemblea ordinaria di ANCI Piemonte intitolata “Sì, riparte”.

L’evento si svolgerà in modalità mista, da remoto ed in presenza nel Teatro Civico di Vercelli, in Via Monte di Pietà 15. La seduta sarà, inoltre, trasmessa in diretta sui canali social dell’associazione.

La partecipazione all’evento sarà consentita previa iscrizione A QUESTO LINK entro il prossimo 16 ottobre.

Seguiranno ulteriori comunicazioni.

Per informazioni è possibile contattare il numero 011/8612191