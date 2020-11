L’Italia riparte dai suoi Sindaci. Da Nord a Sud del Paese, tutti i primi cittadini hanno risposto all’emergenza Covid dimostrando di essere coraggiosi ufficiali di governo e indispensabile collante della società civile.

Questa drammatica emergenza sanitaria ha inflitto un duro colpo alla nostra economia. Ed è proprio dai territori che occorre ripartire per voltare pagina e rispondere alle sfide di un’Italia da ricostruire. Oggi più che mai, il mondo delle istituzioni e quello produttivo devono essere strettamente connessi e devono poter collaborare insieme per attivare sinergie e percorsi di valore a vantaggio dei territori e dei cittadini. Da questo rinsaldato legame nasce la scelta di continuare ad esserci realizzando la XXXVII assemblea ANCI, nel rispetto delle direttive imposte dal perdurare dell’emergenza sanitaria. L’edizione 2020 verrà realizzata con una modalità inedita, capace di creare un’esperienza che possa far vivere agli ospiti gli stessi valori e gli stessi touch point dell’Assemblea tradizionale.

Si tratta di un format innovativo in grado di realizzare il nostro evento all’interno di una piattaforma web che trasporta l’utente in una grande assemblea virtuale che si attiva durante e dopo l’evento. Un ecosistema composto da: una nuova esperienza immersiva di evento in uno spazio ibrido, sia fisico che digitale (lavori in plenaria); un nuovo modo di presentare progetti ed approfondire temi specifici (eventi a latere attraverso webinar); un nuovo modo di creare relazioni di valore con il mondo degli Enti Locali: incontri virtuali one to one in chat room dedicate.

Il format prevede la scelta di una location di prestigio nel cuore di Roma all’interno della quale verrà allestito un set televisivo in cui i vertici di ANCI si confronteranno, alla presenza di circa 200 sindaci, con rappresentanti autorevoli del mondo produttivo e istituzionale, mentre la platea degli altri amministratori locali e degli altri ospiti illustri sarà on-line.

Questa edizione offrirà dunque ai sindaci la possibilità di sperimentare una modalità di comunicazione ibrida e multicanale: la phygital experience, letteralmente “physical plus digital”. L’universo fisico insieme a quello digitale.

In questa dimensione si collocherà l’Assemblea Nazionale ANCI 2020 il cui evento romano costituirà solo un elemento di una strategia di experience più ampia, dove attività fisiche e digitali si alterneranno e si integreranno in contesti temporali più ampi, che copriranno il prima, il durante e il dopo l’evento fisico. La caratteristica principale di questo approccio sarà la fluidità nell’utilizzare strumenti diversificati e perfettamente combinati, per garantire un equilibrio efficace tra il mondo online e quello offline. L’appuntamento è fissato per il 17,18 e 19 Novembre.

Per informazioni sulla modalità di partecipazione alla XXXVII Assemblea ANCI scrivere a eventi@anci.it o contattare il numero 06/06.68.00.92.77