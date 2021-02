Ai fini dell’accesso al contributo economico finalizzato al potenziamento dei servizi sociali, a valere sul Fondo Povertà, è attiva la piattaforma ministeriale per l’inserimento dei dati relativi agli assistenti sociali in servizio in ciascun Ambito.

Come da indicazioni ministeriali, il responsabile dell’alimentazione del SIOSS di ciascun Ambito (a tal fine comunicato alla Regione) è tenuto ad effettuare tempestivamente un primo tentativo di accesso alla piattaforma SIOSS tramite SPID, in modo da verificare la propria identità e per consentire la successiva profilazione propedeutica all’accesso effettivo.

L’inserimento dei dati dovrà avvenire entro le ore 24:00 del 1° marzo 2021.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le prime Risposte alle domande frequenti – FAQ (aggiornate al 19 febbraio) disponibili nella pagina Potenziamento servizi del sito del Ministero, unitamente ai seguenti materiali:

• Slide SIOSS – Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali;

• Manuale utente SIOSS Portale Assistenti Sociali a tempo indeterminato;

• Pillola video 1 – Accesso all’applicazione SIOSS e funzionalità comuni;

• Pillola video 2 – SIOSS – Portale Assistenti sociali a tempo indeterminato.