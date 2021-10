Via libera dalla Conferenza Stato-Città alle risorse destinate ai piccoli Comuni (fino a 3.000 abitanti) per l’assistenza ai minori allontanati dalla casa familiare con un provvedimento giudiziario. L’ANCI ha dato parere favorevole con alcune osservazioni illustrate dal vicepresidente vicario e sindaco di Valdengo (BI), Roberto Pella, che ha partecipato al tavolo.

“Segnaliamo – ha dichiarato Pella – che la dotazione del Fondo, pari a 3 milioni di euro a sostegno dei piccolissimi Comuni, copre un fabbisogno di appena il 10% delle spese sostenute e certificate dai Comuni. È necessario valutare l’ipotesi di una integrazione delle risorse considerando anche le situazioni in cui le spese sostenute dai Comuni per i minori hanno un’incidenza significativa sul bilancio”.

Nel corso della riunione, tra i punti in esame, è stato affrontato anche quello relativo alla delibera di attuazione per la ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del ministero dell’Istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle scuole. Quest’anno la quota aggiuntiva prevista dal ministero per i Comuni virtuosi, ovvero quelli che hanno raggiunto la percentuale minima del 65% di raccolta differenziata, è passata dal 9 all’11%: sono infatti 4.090 i Comuni ai quali sarà assegnata tale quota. Sul punto l’ANCI ha dato accordo ma con alcune precisazioni che tengono in considerazione delle reali esigenze e dei costi sostenuti dai Comuni.“Sollecitiamo – ha rimarcato Pella – l’urgenza di un adeguamento del contributo annuo di tali risorse. I 38 milioni di euro circa assegnati sono frutto di un accordo in sede di Conferenza Stato-Città del 2001 e mai incrementato. Da una prima stima effettuata dall’Anci, che considera le tariffe applicate alle scuole opportunamente ridotte e il coefficiente standard di produzione dei rifiuti, il costo attualmente sostenuto dai Comuni si aggira in realtà attorno ai 150 milioni di euro”. Sul punto si è manifestata un’apertura e disponibilità alla revisione e all’incremento delle risorse da parte dei rappresentanti del governo.

Relativamente al provvedimento (Mims, Ministero Sud e Coesione, Mef) sul riparto dei 300 milioni (quinquennio 2021-2026) destinato alle aree interne per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade e la manutenzione straordinaria, l’ANCI ha dato intesa con alcune osservazioni i cui contenuti sono stati condivisi in sede tecnica.

Accolte le osservazioni di ANCI e UPI rispetto alla governance dell’intervento per perfezionare i meccanismi di raccordo tra Regioni, Province, Città metropolitane e aree interne destinatarie delle risorse. Va ricordato che, in vista della revisione della composizione delle aree interne (che sarà adottata dal ministero per il Sud e la Coesione entro dicembre 2021), l’attuale riparto è rivolto solo alle aree interne individuate dalla strategia Snai. Sul punto Pella ha precisato: “Bisognerà valutare nei prossimi mesi l’impatto sul riparto della norma che richiede il ricalcolo dei contributi sulla base dei nuovi ingressi e valutata l’adeguatezza delle risorse stanziate”.