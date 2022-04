“Gli Avvisi PNRR per la trasformazione digitale nei Comuni: come funzionano e come si partecipa” è il titolo del webinar organizzato da ANCI insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale venerdì 29 aprile alle ore 11.

L’appuntamento sarà dedicato all’approfondimento tematico degli avvisi di finanziamento rivolti ai Comuni pubblicati su PA digitale 2026: focus verticali sulle singole misure, illustrazione dei benefici e funzionamento delle candidature relative alla migrazione al cloud, alle piattaforme abilitanti (identità digitale, PagoPA e app IO), siti internet e modelli per l’implementazione di servizi pubblici digitali.

In occasione del webinar verranno presentati gli strumenti messi a disposizione dal governo per sostenere la trasformazione digitale.

Per partecipare è necessario registrarsi A QUESTO LINK.

Gli iscritti riceveranno il link per la partecipazione il giorno prima dell’evento.