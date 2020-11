Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base in piena emergenza Covid, il Dipartimento per lo sport ha messo a disposizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche dei contributi forfettari a fondo perduto, da attribuire secondo i criteri e le modalità indicati in un apposito avviso.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web accessibile a questo link entro le ore 16 del prossimo 24 novembre.

L’importo corrisposto è pari a 1.600,00 euro per ogni ASD e SSD richiedente ed ammessa. Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità finanziarie.

Al termine della procedura, verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito dell’avvenuta richiesta. Per l’assistenza tecnica è attivo l’indirizzo di posta elettronica fondoperduto@sportgov.it