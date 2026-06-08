ANCI Piemonte ha indetto una selezione per costituire un elenco di professionisti qualificati nella progettazione, gestione e rendicontazione di progetti UE.
Gli esperti selezionati forniranno formazione e assistenza tecnica ai Comuni nell’ambito del progetto “PERCORSI EUROPEI”, promosso in collaborazione con Fondazione CRT.
Requisiti: Persone fisiche con laurea magistrale, ottima conoscenza dei programmi europei e almeno 5 anni di comprovata esperienza in europrogettazione.
Impegno e Compenso: Attività di affiancamento territoriale (formazione, co-progettazione e coaching) con un compenso di € 300,00 lordi a giornata.
Scadenza: Le domande, corredate da CV e allegati, vanno inviate via PEC a anci.piemonte@pec.it entro le ore 12:00 del 15 luglio 2026.