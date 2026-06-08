Con riferimento alle misure “Istruzione” del PNRR (Piano asili nido e scuola infanzia, mense, scuole nuove, messa in sicurezza e palestre) il MIM ha pubblicato l’Avviso pubblico 27 maggio 2026 per la presentazione di richieste di finanziamento destinate a far fronte a esigenze indifferibili e urgenti per completare gli interventi non ultimati alla data del 20 novembre 2025, al fine di garantire il conseguimento dei target PNRR (leggi qui).

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a 20 milioni di euro. Il contributo richiedibile entro il limite massimo di euro 400 mila per ciascun intervento. Ogni ente può presentare un massimo di 2 proposte, di cui ognuna riferita ad un singolo CUP. I comuni capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, le città metropolitane possono presentare un massimo di 4 proposte, di cui ognuna riferita ad un singolo CUP. Non sono ammesse le richieste di finanziamento relative ad interventi che abbiano ricevuto le risorse del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI).

Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro le ore 18:00 del 12 giugno 2026, attraverso il portale del Ministero dell’istruzione e del merito A QUESTO LINK, secondo le modalità operative indicate nell’Avviso e nei relativi manuali.