È disponibile online il Quaderno n. 63 dell’ANCI, “Manuale per i neo Amministratori locali. Elezioni Amministrative 2026”, a cura di Stefania Dota (vicesegretario generale ANCI), Maria Rosaria Di Cecca (responsabile Dipartimento Affari generali e istituzionali) e Riccardo Narducci, ripreso anche dal Sole 24Ore.

Giunto alla sua sesta edizione, il manuale offre una panoramica chiara e sintetica dei principali adempimenti che attendono sindaci, consiglieri e amministratori locali all’indomani dell’elezione. Il documento raccoglie indicazioni operative sui primi atti del sindaco e del consiglio comunale, sulla composizione della giunta, sugli incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, sul ruolo del segretario comunale, sul direttore generale e sullo status degli amministratori locali.

Come per gli altri quaderni operativi ANCI, la pubblicazione contiene anche modelli, bozze di atti amministrativi, schemi di delibere e moduli per le dichiarazioni richieste nei primi passaggi dell’insediamento, offrendo ai Comuni uno strumento pratico di supporto per affrontare con maggiore chiarezza e tempestività l’avvio del mandato amministrativo.