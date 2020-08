ANCI Piemonte e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) organizzano un webinar dedicato ai nuovi bandi ANCI-ICS, che stanziano contributi a tasso zero per il miglioramento dell’impiantistica sportiva la realizzazione di piste ciclabili e ciclodromi.

I bandi mettono a disposizione degli enti locali 100 milioni di euro per mutui ventennali a tasso fisso, da stipulare obbligatoriamente entro il prossimo 31 dicembre. Negli ultimi anni, i bandi ANCI-ICS hanno permesso l’attivazione di oltre 2.000 cantieri.

Il webinar si rivolge ad amministratori e dipendenti degli Enti territoriali.

È in fase di valutazione la possibilità di svolgimento in presenza dell’evento; pertanto è già possibile indicare la propria preferenza in merito al momento dell’iscrizione.