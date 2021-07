“Se così tanti sindaci hanno deciso di partecipare a questa iniziativa, vuol dire che nei Comuni c’è grande attenzione nei confronti di progettualità innovative a favore dei giovani e che prevedano il coinvolgimento dei giovani”. Lo afferma Roberto Pella, sindaco di Valdengo (BI) e vicepresidente vicario dell’ANCI, commentando il successo del bando “Fermenti in Comune”, che ha visto l’adesione di quasi 500 piccoli Comuni. In particolare, l’avviso pubblico riguarda un progetto legato ad un settore fondamentale e di forte impatto sui territori, quello delle politiche giovanili.

“Con quasi due milioni di euro siamo riusciti a finanziare questa linea di attività che consentirà a 35 piccoli Comuni in Italia di poter avere – sottolinea Pella, che è anche delegato ANCI alle Politiche giovanili – una progettualità molto concreta e significativa per avviare sui territori un rafforzamento del tessuto sociale, in un’ottica di sviluppo locale e di pieno coinvolgimento dei giovani”.

Un risultato molto significativo per il quale il vicario ANCI ringrazia “il Dipartimento delle politiche giovanili e l’attuale ministro Dadone con cui è in atto una forte interlocuzione per continuare questa iniziativa su progetti mirati a favore dei giovani. Questa partecipazione – conclude Pella – dimostra quanto i sindaci possano essere oggi protagonisti delle scelte fondamentali a favore dei giovani”.